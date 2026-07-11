L’uomo simbolo della longevità sta male | la gastrite autoimmune di Bryan Johnson riaccende il dibattito sul biohacking

Bryan Johnson, noto per il suo impegno nel monitoraggio della salute e nel tentativo di rallentare l’invecchiamento, ha recentemente contratto una gastrite autoimmune. La condizione ha riacceso il dibattito sul biohacking e sui rischi legati a pratiche di monitoraggio estremo del corpo. Johnson, imprenditore e fondatore di Blueprint, si sottopone quotidianamente a controlli medici e analisi approfondite nel suo progetto di preservazione delle funzioni corporee.

Da anni il suo corpo è osservato come pochi altri al mondo. Ogni giorno Bryan Johnson, imprenditore statunitense e fondatore del progetto Blueprint, sottopone il proprio organismo a un monitoraggio meticoloso nel tentativo di rallentare l’invecchiamento e preservarne il più a lungo possibile le funzioni. Una ricerca della longevità che lo ha trasformato in un fenomeno mediatico, seguito da centinaia di migliaia di appassionati sui social e protagonista di documentari e servizi dedicati alla sua sfida contro il tempo. Nelle scorse ore, però, è stato lui stesso ad annunciare una diagnosi inaspettata: una gastrite autoimmune. «Il mio stomaco si sta mangiando da solo», ha scritto sui suoi profili, spiegando che la malattia sarebbe rimasta silenziosa per anni prima di essere identificata. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

They mocked this framed genius, but his marriage level up made him a god to his beautiful queen!

Notizie e thread social correlati

“Ho lo stomaco che si sta mangiando. È una malattia rara autoimmune”: la rivelazione choc di Bryan Johnson, l’imprenditore della longevitàUn imprenditore noto per il suo interesse sulla longevità ha annunciato di soffrire di una malattia autoimmune rara, descrivendola come una...

Bryan Johnson del documentario Netflix Don't Die ha una malattia incurabile, cos'è la gastrite autoimmuneBryan Johnson, noto per il documentario Netflix Don’t Die, ha annunciato di soffrire di gastrite autoimmune.

Argomenti più discussi: Bryan Johnson, l'uomo che non voleva invecchiare ha una malattia rara: Il mio stomaco si sta divorando da solo; La narrativa è sempre stata una forma di compatibilità sentimentale?; Cerca da anni la longevità ma non funziona: Il mio stomaco sta mangiando se stesso.