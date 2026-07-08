Bryan Johnson, noto per il documentario Netflix Don’t Die, ha annunciato di soffrire di gastrite autoimmune. La condizione provoca infiammazione cronica dello stomaco, legata a un malfunzionamento del sistema immunitario. Johnson ha condiviso la notizia sui social, spiegando di convivere con questa malattia da tempo. La gastrite autoimmune è una forma di infiammazione dello stomaco che può causare dolore e problemi digestivi.

Bryan Johnson, imprenditore statunitense conosciuto per il documentario Netflix Don’t Die: l’uomo che vuole vivere per sempre, ha raccontato sui social di essere affetto da gastrite autoimmune. Si tratta di una patologia rara e incurabile ma che non deve essere letta come una condizione destinata ad accorciare la vita. Chi è Bryan Johnson Bryan Johnson è un imprenditore e investitore statunitense nel settore tecnologico. Dopo una serie di investimenti, ha dedicato la sua vita alla ricerca della longevità e del ringiovanimento biologico. Nel suo programma rientrano diete controllate, monitoraggi continui, attività fisica, protocolli sul sonno e test medici frequenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bryan Johnson del documentario Netflix Don't Die ha una malattia incurabile, cos'è la gastrite autoimmune

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Realisticamente, quanto pensi che vivrà Bryan Johnson e perché? reddit

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