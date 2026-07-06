Un imprenditore noto per il suo interesse sulla longevità ha annunciato di soffrire di una malattia autoimmune rara, descrivendola come una sensazione di stomaco che si “mangia”. La sua condizione è stata condivisa pubblicamente, attirando attenzione sul suo stato di salute. L’uomo è conosciuto anche per un documentario su Netflix che racconta il suo obiettivo di vivere il più a lungo possibile. La sua diagnosi ha suscitato discussioni sui rischi delle ricerche sulla longevità.

Brian Johnson è noto nel mondo per essere “ l’imprenditore della longevità “, addirittura anche Netflix gli ha dedicato un documentario dal titolo “Don’t Die: l’uomo che vuole vivere per sempre”. Il miliardario e pioniere tecnologico infatti ha speso milioni di dollari all’anno per invertire il processo di invecchiamento ed evitare la morte biologica. Ma c’è qualcosa che è andato storto. Johnson ha recentemente spiegato sui social media di essere affetto da una malattia autoimmune incurabile che causa l’autodistruzione dello stomaco. Il 48enne ha scritto che avrebbe “cercato di risolvere il problema”, che a suo dire colpisce solo il 2-5% della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lo stomaco che si sta mangiando. È una malattia rara autoimmune”: la rivelazione choc di Bryan Johnson, l’imprenditore della longevità

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