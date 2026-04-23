Roma Città Aperta alla Casa del Cinema per la Festa della Liberazione

Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Casa del Cinema di Roma ospiterà la proiezione del film “Roma Città aperta”. L’evento si svolgerà nella sede della struttura cinematografica, offrendo al pubblico l’occasione di assistere alla pellicola che racconta la resistenza e la vita durante il periodo della Seconda guerra mondiale. La proiezione fa parte delle iniziative organizzate per celebrare questa ricorrenza.

La Casa del Cinema di Roma, sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, proietta “Roma Città aperta”.Il film fu realizzato nel gennaio del 1945 (pochi mesi dopo la liberazione di Roma), in condizioni di fortuna, in giro per la città e nella periferia, con pellicola talvolta.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma città aperta - Hollywood Party - Roberto Rossellini - Il cinema alla radio

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Tutti sono i benvenuti ai provini. Come in *Roma città aperta* di Fellini, non è richiesta esperienza di recitazione. Servono solo personaggi. Ci vediamo lì. All are welcome to try out. Like Fellini’s Open City, acting experience not required. Just characters. See y - facebook.com facebook