L’ultimo conto | 2 anni di carcere per l’evasione
Un uomo condannato a due anni di carcere per evasione, legata alla fuga da un cimitero in un paese della regione il 12 marzo 2022. Era l’ultimo procedimento giudiziario ancora pendente nei suoi confronti. La fuga, avvenuta in mattinata, ha attirato l’attenzione pubblica per alcune settimane, diventando oggetto di discussione nei media nazionali. La condanna riguarda esclusivamente il reato di evasione, senza ulteriori imputazioni.
Era rimasto l’ultimo processo in sospeso, ma allo stesso tempo quello che, per alcune settimane, lo aveva reso celebre in tutta Italia: la fuga da cimitero di Brenzio della mattina del 12 marzo 2022. Per la quale Massimo Riella (nella foto), cinquantenne di Gravedona, all’epoca detenuto al Bassone di Como, è stato condannato a 2 anni di reclusione. Quel giorno era scappato agli agenti di polizia penitenziaria che lo avevano portato a fare visita alla tomba della madre, e che per quei pochi minuti, in un gesto di riguardo non ricambiato, gli avevano tolto le manette. Riella aveva colpito gli agenti che aveva accanto e si era gettato in un dirupo ricoperto di rovi, scatenando una caccia all’uomo che si era conclusa solo il 16 luglio, quando era stato catturato in Montenegro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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