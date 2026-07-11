L’ultimo conto | 2 anni di carcere per l’evasione

Era rimasto l’ultimo processo in sospeso, ma allo stesso tempo quello che, per alcune settimane, lo aveva reso celebre in tutta Italia: la fuga da cimitero di Brenzio della mattina del 12 marzo 2022. Per la quale Massimo Riella (nella foto), cinquantenne di Gravedona, all’epoca detenuto al Bassone di Como, è stato condannato a 2 anni di reclusione. Quel giorno era scappato agli agenti di polizia penitenziaria che lo avevano portato a fare visita alla tomba della madre, e che per quei pochi minuti, in un gesto di riguardo non ricambiato, gli avevano tolto le manette. Riella aveva colpito gli agenti che aveva accanto e si era gettato in un dirupo ricoperto di rovi, scatenando una caccia all’uomo che si era conclusa solo il 16 luglio, quando era stato catturato in Montenegro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La più folle evasione dal carcere: la storia di Rédoine Faïd

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