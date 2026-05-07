Due uomini di 34 e 50 anni sono stati arrestati per evasione e spaccio di droga durante un servizio di controllo straordinario. I controlli sono stati effettuati nel territorio sannita e hanno portato all’arresto di entrambe le persone, che si trovavano in violazione delle misure restrittive e sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto e coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Benevento e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle violazioni al Codice della Strada e al controllo degli esercizi pubblici, i militari hanno conseguito importanti risultati operativi. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 34enne di Benevento, per il reato di evasione. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari è stato sorpreso in Corso Garibaldi, all’altezza del civico 47, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e in violazione delle prescrizioni impostegli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Evasione e spaccio di stupefacenti, due sanniti finiscono in carcere: un 34enne e un 50enne

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