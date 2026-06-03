DSGA condannata a 7 anni di carcere e quasi 1 milione di euro di danni per aver dirottato sul proprio conto fondi della scuola

Una dirigente scolastica amministrativa è stata condannata a sette anni di carcere e a pagare circa un milione di euro di danni. La condanna deriva dall’accusa di aver dirottato sul proprio conto quasi 500 mila euro di fondi destinati alla scuola, accreditatI su un conto corrente postale intestato a lei. L’episodio riguarda un’operazione illegittima di incasso di somme pubbliche.

Il caso in commento riguarda la citazione in giudizio di una DSGA che avrebbe illegittimamente incassato un importo di quasi 500 mila euro somma accreditata su un conto corrente postale alla stessa intestato. La stessa veniva anche condannata penalmente, interviene la Corte dei Conti. Emergevano una serie di comportamenti da parte della DSGA volti ad alterare la contabilità scolastica e a contraffare i mandati di pagamento, risulta agli atti nel caso in commento che aveva nel tempo distratto in suo favore ingenti somme di danaro destinate agli Istituti scolastici e in alcuni casi a terzi. Per le medesime condotte la prevenuta era stata condannata in sede penale in via definitiva a sette anni di reclusione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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