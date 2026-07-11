L'ultima collaborazione di Peppino Di Capri Fitness Forever | Un cameo nato dopo un lungo corteggiamento

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Fitness Forever ricordano Peppino Di Capri: il cameo in "Ischia", nato dopo un lungo corteggiamento, e il ritratto di un artista sempre in anticipo sui tempi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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