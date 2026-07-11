L’allenatore dell’Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha dichiarato che la squadra non può permettersi di perdere neanche un minuto nel precampionato. Ramis ha fatto questa affermazione al suo debutto come tecnico del club, che ha iniziato la preparazione senza la presenza di Ante Budimir. La squadra si prepara alla nuova stagione con questa consapevolezza, in un periodo di allenamenti e test fisici.

2026-07-10 16:12:00 Calcio spagnolo: Lui L’allenatore dell’Osasuna, Luis Miguel Ramis ha dichiarato al suo debutto come allenatore del rojillo che non possono permettersi di “perdere un solo minuto” in un precampionato iniziato senza Ante Budimir. Il nuovo staff tecnico ha iniziato a lavorare con la squadra con l’obiettivo di ritrovare poco a poco le sensazioni della competizione e, soprattutto, evitare infortuni. Nello spogliatoio l’allenatore ha avuto il primo contatto con i giocatori un momento che ha definito “molto bello”. Come ha spiegato, “questi sono giorni per conoscersi” e “respirarli nello spogliatoio, respirarli sul campo, dove è dove ci spingeremo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Luis Miguel Ramis parte dall’Osasuna con un messaggio chiaro: “Non dobbiamo perdere un solo minuto”

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