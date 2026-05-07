Durante un evento recente, l’ex campione del mondo Jorge Lorenzo ha commentato la gara di MotoGP, affermando che Aprilia ha mostrato una maggiore aderenza all’asfalto rispetto a Ducati. Ha anche precisato che solo un pilota in particolare potrebbe perdere la leadership, senza specificare nomi. La differenza tra le due moto è stata evidenziata da un recupero di tre decimi da parte di Aprilia sulla Ducati, con Lorenzo che ha evidenziato come la RS-GP sia attualmente superiore alla Desmosedici.

Bologna, 7 maggio 2026 – Un recupero di tre decimi quello di Aprilia su Ducati. Lo ha illustrato l’ex campione del mondo Jorge Lorenzo: la RS-GP è oggi una moto nettamente migliore rispetto alla Desmosedici. Lo dicono i risultati, con tre vittorie su quattro, le prestazioni, con una grande difficoltà di Borgo Panigale a trovare rendimento dai piloti ufficiali, e ovviamente la classifica, con due Aprilia in testa e Di Giannantonio primo uomo Ducati in terza posizione. Una netta inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, anche se Noale aveva già trovato velocità e costanza sul finire del 2025 in seguito all’infortunio di Marc Marquez. Il numero 93 ha dominato il campionato, ma l’autunno aveva già fatto drizzare le antenne agli uomini di Borgo Panigale con un Marco Bezzecchi vincente e competitivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Jorge Lorenzo chiaro: “Aprilia attaccata all’asfalto. Solo Bez può perdere"

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