L’allenatore della Cremonese ha dichiarato che la squadra affronta la prossima partita a Napoli senza pressioni, sottolineando l’importanza di giocare con leggerezza. Ha aggiunto che la squadra non ha molto da perdere e si concentrerà sul tentativo di esprimersi al meglio durante il match. La partita si svolgerà tra due squadre che si affrontano in un momento di sfide diverse nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo poco da perdere e quindi dobbiamo giocare una partita con leggerezza”. Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo si presenta con idee chiare e un approccio pragmatico in vista della sfida al Maradona contro il Napoli, sottolineando come l’aspetto mentale sarà determinante. “La cosa che mi preoccupa di più è quando la squadra sente troppa pressione. A Napoli sappiamo di incontrare una squadra forte, con grandi talenti, che gioca in un modo particolare”, spiega. Durante la settimana Giampaolo ha lavorato su possibili contromisure, senza però snaturare l’identità dei suoi: “Dobbiamo andare in campo liberi mentalmente, con la consapevolezza che ogni tappa può essere importante da qui alla fine del campionato”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cremonese, Giampaolo: “A Napoli abbiamo poco da perdere, dobbiamo giocare una partita con leggerezza”

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