Un uomo ha confessato di aver ucciso l’ex moglie, affermando di averla minacciata di morte e di averle puntato un coltello durante un litigio. La donna è stata trovata senza vita in casa, con segni di ferite da arma da taglio. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. Secondo le sue dichiarazioni, la lite sarebbe iniziata con minacce e accuse reciproche, culminate nell’omicidio.

Loreto (Ancona), 11 luglio 2026 – " Ha minacciato di farmi uccidere se non me ne andavo di casa e mi ha puntato un coltello", ha detto ai carabinieri Sami Khemaies, 39 anni, che nella serata di giovedì 9 luglio ha ucciso la moglie Luigia Fortunato, 39 anni, con almeno dieci coltellate durante una violenta lite nell'abitazione di via Bramante 194 a Loreto. I vestiti insanguinati e la confessione del delitto. L'uomo era poi uscito di casa con vestiti insanguinati, si era recato nella caserma di Porto Recanati e aveva confessato di aver ucciso la moglie. Nel frattempo aveva ricevuto un messaggio dalla suocera, che aveva poco prima portato con sé il nipotino, la quale gli chiedeva informazioni sulla figlia non essendo riuscita a contattarla: l'uomo le avrebbe risposto " è morta ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luigia ammazzata dall’ex marito, l’assassino: "Ha minacciato di uccidermi e mi ha puntato un coltello”

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