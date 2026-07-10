La Commissione europea ha accusato Meta di aver violato la Legge sui servizi digitali, sostenendo che Instagram e Facebook sono progettati per creare dipendenza. La decisione è di natura preliminare e riguarda il modo in cui i due social network sono stati sviluppati, con l’obiettivo di limitare le conseguenze sulla salute degli utenti. La Commissione ha avviato le procedure previste dalla normativa per approfondire la questione.

La Commissione europea ha ritenuto in via preliminare Meta “colpevole di violazione della Legge sui servizi digitali (Dsa) per il design che crea dipendenza di Instagram e Facebook”. Le autorità stanno esaminando una serie difunzionalità tipiche delle piattaforme digitaliche, secondo l’indagine, potrebbero incidere in modo significativo sul comportamento degli utenti. Tra queste rientrano loscorrimento infinito“scrolling”, e lariproduzione automatica, che avvia nuovi video o post senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Nel mirino anche lenotifiche push, progettate per richiamare costantemente l’attenzione e favorire il rientro sulla piattaforma; ma anche isistemi di raccomandazione altamente personalizzati, capaci di suggerire contenuti sulla base delle abitudini individuali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meta accusata dalla Commissione Ue per i social che “creano dipendenza”

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