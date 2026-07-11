Lucio Carraro ha scritto il libro «Il mistero del coniglietto scomparso», una favola anti-bulli che utilizza animali per trasmettere messaggi morali, ispirandosi a Esopo e Fedro. Il testo, di 112 pagine e pubblicato da Solferino nella collana Young, presenta una storia in cui gli animali sono protagonisti e veicoli di insegnamenti sul comportamento e il rispetto. La narrazione si colloca nel filone delle fiabe con finalità educative.

Ci sono Esopo, Fedro e quella tradizione di affidare a un mondo fatto di soli animali storie che contengano una morale o un messaggio, un’indicazione di comportamento nel libro Il mistero del coniglietto scomparso di Lucio Carraro, edito da Solferino nella collana Young (112 pagg., 12 euro) che l’autore di Mogliano Veneto (Treviso) presenta l'11 luglio nella sua città e il 18 lulgio alla Libreria Lovat di Villorba. Maestro elementare per oltre 40 anni, ex vicesindaco di Mogliano Veneto, Carraro è anche copywriter e consulente per la comunicazione, autore di numerosi libri e poeta. Carraro, il coniglietto scomparso proviene dunque da lontano? «Mi piaceva l’idea di riprendere una figura retorica molto antica, penso appunto a Esopo e a Fedro, grazie alla quale si trasferisce il linguaggio umano agli animali. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Lucio Carraro e il libro «Il mistero del coniglietto scomparso»: «La mia favola anti bulli. Come Fedro ed Esopo faccio parlare gli animali»

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