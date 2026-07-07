Le riprese del concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York del 1986 sono state ritrovate e saranno protagoniste del film di Walter Veltroni, «DallAmeriCaruso. Il concerto perduto». Questa sera alle 21,45, il documentario verrà proiettato in piazza Maggiore durante «Sotto le stelle del cinema». L’evento sarà introdotto da Veltroni insieme a Daniele Caracchi della Fondazione Lucio Dalla.

Il ritrovamento delle riprese integrali del concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York del 1986 è alla radice del film «DallAmeriCaruso. Il concerto perduto», diretto da Walter Veltroni, che stasera alle 21,45 lo introdurrà in piazza Maggiore insieme a Daniele Caracchi della Fondazione Lucio Dalla. Il docu-film in 4K porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto newyorchese, la cui regia fu curata da Ambrogio Lo Giudice, andate quasi interamente perdute e poi ritrovate, restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Il film racconta anche la nascita di Caruso, composta a Sorrento e pubblicata 37 anni fa. Era l’estate del 1986 quando Dalla, in compagnia di alcuni amici, stava attraversando il golfo di Sorrento con la sua barca. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Lucio Dalla e la favola di «Caruso» in piazza Maggiore: il docu-film di Walter Veltroni a «Sotto le stelle del cinema»

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La vita TORMENTATA di LUCIO DALLA era molto più OSCURA di quanto IMMAGINASSIMO

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