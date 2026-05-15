Gli animali al Salone del Libro di Torino con LAV tra lupi antispecismo e diritti

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Libro di Torino, LAV presenta tre nuovi volumi dedicati agli animali, con incontri previsti per il fine settimana del 16 e 17 maggio. I libri affrontano temi come l’antispecismo, la tutela dei lupi e i diritti degli animali attraverso narrazioni, saggi e analisi giuridiche. Le presentazioni si svolgono durante le due giornate e coinvolgono autori e rappresentanti dell’associazione. La manifestazione si tiene nel capoluogo piemontese e richiama numerosi appassionati di letteratura e tematiche ambientali.

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Al Salone del Libro di Torino LAV porta tre libri su antispecismo, lupi e diritti animali tra narrativa, saggi e riflessioni giuridiche: le presentazioni sabato 16 e domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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