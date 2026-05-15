Gli animali al Salone del Libro di Torino con LAV tra lupi antispecismo e diritti

Al Salone del Libro di Torino, LAV presenta tre nuovi volumi dedicati agli animali, con incontri previsti per il fine settimana del 16 e 17 maggio. I libri affrontano temi come l’antispecismo, la tutela dei lupi e i diritti degli animali attraverso narrazioni, saggi e analisi giuridiche. Le presentazioni si svolgono durante le due giornate e coinvolgono autori e rappresentanti dell’associazione. La manifestazione si tiene nel capoluogo piemontese e richiama numerosi appassionati di letteratura e tematiche ambientali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui