Gli animali al Salone del Libro di Torino con LAV tra lupi antispecismo e diritti
Al Salone del Libro di Torino, LAV presenta tre nuovi volumi dedicati agli animali, con incontri previsti per il fine settimana del 16 e 17 maggio. I libri affrontano temi come l’antispecismo, la tutela dei lupi e i diritti degli animali attraverso narrazioni, saggi e analisi giuridiche. Le presentazioni si svolgono durante le due giornate e coinvolgono autori e rappresentanti dell’associazione. La manifestazione si tiene nel capoluogo piemontese e richiama numerosi appassionati di letteratura e tematiche ambientali.
Al Salone del Libro di Torino LAV porta tre libri su antispecismo, lupi e diritti animali tra narrativa, saggi e riflessioni giuridiche: le presentazioni sabato 16 e domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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