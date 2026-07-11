Martedì 7 luglio, un migrante messicano è stato ucciso da un agente dell’ICE durante un controllo a Houston, Texas. Non ci sono video dell’incidente. Da alcuni giorni si svolgono proteste contro l’agenzia, che ha fermato l’uomo prima di aprire il fuoco. La sua morte ha scatenato nuove manifestazioni contro le operazioni dell’ente nelle strade della città.

Alcuni agenti avevano fermato Salgado Araujo per un controllo, poi gli hanno sparato: non ci sono video di cosa sia successo nel mezzo Da qualche giorno a Houston, in Texas, ci sono proteste contro l’ICE, dopo che martedì 7 luglio uno dei suoi agenti ha ucciso un migrante messicano, Lorenzo Salgado Araujo. L’ICE è l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa delle frontiere e dell’immigrazione: da quando Donald Trump è tornato presidente, è diventata il principale strumento con cui il governo porta avanti le sue politiche anti-immigrati. L’amministrazione Trump ha usato i poliziotti dell’ICE per fare rastrellamenti in molte città americane, allo scopo di arrestare ed espellere gli immigrati irregolari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’uccisione di un immigrato messicano ha riacceso le proteste contro l’ICE negli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV nomina vescovo negli Stati Uniti un ex immigrato clandestinoIl Papa ha nominato vescovo negli Stati Uniti un ex immigrato clandestino, una scelta che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori.

Leggi anche: Laika torna negli Stati Uniti – Nel mirino: Trump, ICE e guerre

Argomenti più discussi: Funerale di Ali Khamenei, oratore invoca l’uccisione di Donald Trump; Il vescovo-immigrato di San Diego: Io, profugo e separato dai miei genitori, oggi rivedo quelle scene in America; Il Messico avvia azioni legali contro l'ICE di Trump; Libanesi divisi nel lutto, uniti nel disastro economico (di G. Acconcia).

Monta anche in Texas la protesta contro l' ICE dopo l'uccisione di Lorenzo Salgado. Una risposta forte contro la violenza e gli abusi degli agenti. x.com

L’uccisione di un immigrato messicano ha riacceso le proteste contro l’ICE negli Stati UnitiAlcuni agenti avevano fermato Salgado Araujo per un controllo, poi gli hanno sparato: non ci sono video di cosa sia successo nel mezzo ... ilpost.it

Parigi cerca un ruolo nei colloqui con l'Iran, dice che devono essere affrontati i missili e i proxy reddit