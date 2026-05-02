papa leone xiv nomina vescovo negli stati uniti un ex immigrato clandestino

Il Papa ha nominato vescovo negli Stati Uniti un ex immigrato clandestino, una scelta che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori. La decisione ha suscitato discussioni e interpretazioni diverse, in particolare in relazione alle recenti tensioni tra il Vaticano e l'amministrazione americana. La nomina rappresenta un elemento di novità nel contesto ecclesiastico e politico, senza che siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Papa Leone XIVha accettato la rinuncia al governo pastorale dellaDiocesi di Wheeling- Charleston, negli Stati Uniti, presentata da mons. Mark E. Brennan e ha nominato al suo posto mons.Evelio Menjivar-Ayala, finora vescovo titolare di Aeto edAusiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Washington. Quella di Prevost è una nomina particolare, che da molti potrebbe anche essere letta come una mossa anti-Trump, vista laquerelleche ha recentemente coinvolto il pontefice e l’inquilino della Casa Bianca. Il presule, 56 anni di origini salvadoregne, è infattiemigrato negli Stati Uniti clandestinamente, vivendo per molti anni nel Paesesenza status legalee più volte ha esortato i cattolici a condannare le politiche di immigrazione portate avanti dal tycoon, da lui definite frutto di una”campagna di shock e terrore”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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