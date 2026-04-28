Laika torna negli Stati Uniti – Nel mirino | Trump ICE e guerre 

Da puntomagazine.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laika torna negli Usa con “States of Injustice”: a Los Angeles il murale contro guerra e disuguaglianze. Los Angeles, California, 28 aprile. Dopo quasi tre anni dall’ultimo viaggio oltreoceano,  Laika  torna negli Stati Uniti per un nuovo capitolo del suo progetto più politico e urgente: “ States of Injustice – Chapter 2: The Collapse of Democracy “. Un ritorno dettato dalla necessità di osservare e denunciare le forme di ingiustizia strutturale presenti in un paese che, in questo momento storico, sta sconvolgendo se stesso e il mondo intero. Laika interviene nel periodo più critico della cosiddetta “prima democrazia al mondo”: una fase in cui le contraddizioni sistemiche emergono con forza, il razzismo e la violenza diventano sempre più diffusi e lo stato di diritto appare sempre più fragile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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