Laika torna negli Usa con “States of Injustice”: a Los Angeles il murale contro guerra e disuguaglianze. Los Angeles, California, 28 aprile. Dopo quasi tre anni dall’ultimo viaggio oltreoceano, Laika torna negli Stati Uniti per un nuovo capitolo del suo progetto più politico e urgente: “ States of Injustice – Chapter 2: The Collapse of Democracy “. Un ritorno dettato dalla necessità di osservare e denunciare le forme di ingiustizia strutturale presenti in un paese che, in questo momento storico, sta sconvolgendo se stesso e il mondo intero. Laika interviene nel periodo più critico della cosiddetta “prima democrazia al mondo”: una fase in cui le contraddizioni sistemiche emergono con forza, il razzismo e la violenza diventano sempre più diffusi e lo stato di diritto appare sempre più fragile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Laika torna negli Stati Uniti – Nel mirino: Trump, ICE e guerre

Travaglio e Cacciari si esprimono sugli agenti dell'Ice in mano a Trump | Accordi e Disaccordi

Notizie correlate

Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza...

Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lombardia, crescono del 55% in un anno le domande delle imprese in crisi; Wildwood: il film animato più atteso del 2026 esordirà in un modo innovativo!; Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione.

TRUMP: PER LAIKA Blitz NEGLI STATI UNITI, INCONTRO CON OBEYRoma, 28 apr - Dopo quasi tre anni dall’ultimo viaggio oltreoceano, Laika torna negli Stati Uniti per un nuovo capitolo del suo progetto States of Injustice – Chapter 2: The Collapse of Democracy. ... 9colonne.it

THE COLLAPSE OF DEMOCRACY: LAIKA TORNA NEGLI STATI UNITINEL MIRINO: TRUMP, ICE E GUERRE. E INCONTRA SHEPHARD FAIREY (OBEY) Los Angeles, California, 28 aprile. Dopo quasi ... lavalledeitempli.net

Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare". Lo anticipa la Bbc secondo cui Re Carlo nel s - facebook.com facebook

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. Scoprite tutte le foto del loro itinerario di quattro giorni, che porterà i sovrani da Washington a New York e in Virginia x.com