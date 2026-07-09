Nella quarta giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta a Skopje, l’Italia ha ottenuto due piazzamenti ai piedi del podio. L’atleta di categoria ha concluso in quarta posizione in una delle discipline, mentre altri due concorrenti si sono classificati rispettivamente quinto e sesto. Inoltre, due atleti sono ancora in corsa per conquistare il medaglia di bronzo.

Dopo il quinto posto ottenuto ieri da Gabriele Pucher nei -60 kg della greco-romana, arriva un altro piazzamento ai piedi del podio per l’Italia nella quarta giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta 2026, in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia del Nord). Quest’oggi è entrato nel vivo il programma della lotta femminile, con l’assegnazione dei primi titoli e le eliminatorie delle ultime categorie di peso. Angela Casarola, battuta ieri ai quarti dalla russa Olesia Malakhova nei -55 kg, si è fatta largo nei ripescaggi sconfiggendo per superiorità tecnica l’azera Garatel Guliyeva ma vedendo sfumare la medaglia di bronzo al termine di un incontro estremamente combattuto con la bielorussa Valeryia Mikitsich (due anni più grande dell’azzurrina) che l’ha relegata in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta, Casarola e Pucher ai piedi del podio. Liuzzi e Rinella in lizza per il bronzo agli Europei U20

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