Lotta Enrica Rinaldi perde di misura la finale per il bronzo agli Europei Amendola ai ripescaggi

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di lotta 2026, tenutisi nella Sports Hall “Feti Borova” a Tirana. Nella finale per il bronzo, la rappresentante italiana ha perso di misura, mentre un'altra atleta ha ottenuto il ripescaggio. La competizione coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni, con le gare che si sono svolte nel rispetto del calendario ufficiale.

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di lotta 2026, in corso di svolgimento sulle materassine della Sports Hall “Feti Borova” a Tirana (in Albania). Non arriva purtroppo la prima medaglia della spedizione azzurra, che resta a bocca asciutta anche nel day-4 dopo la sconfitta di Enrica Rinaldi nello spareggio che metteva in palio il bronzo nella categoria 76 kg. La 27enne romagnola, sconfitta ieri in semifinale dalla rumena Alexandra Nicoleta Anghel per 3-1, ha avuto la peggio di misura nella finale di consolazione contro la francese Kendra Dacher al termine di un combattimento estremamente intenso ed equilibrato che si è concluso con il punteggio di 9-8 in favore della transalpina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Enrica Rinaldi perde di misura la finale per il bronzo agli Europei. Amendola ai ripescaggi Notizie correlate Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli EuropeiArriva la prima finale per il bronzo per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana,... Lotta, Tommaso Bosi approda ai ripescaggi agli Europei. Fuori Setti e KakhelashviliSi chiude con un azzurro ai ripescaggi ed altri due eliminati il bilancio dell’Italia della greco-romana nella seconda giornata di gare degli Europei... Altri aggiornamenti Si parla di: Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli Europei; Lotta: Tirana ospita gli Europei, gli azzurri convocati per l'esame continentale in Albania. Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli EuropeiArriva la prima finale per il bronzo per l'Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in ... oasport.it