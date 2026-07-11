Durante i Mondiali, alcuni protagonisti attirano l’attenzione per comportamenti e atteggiamenti particolari. Recentemente, un allenatore è stato associato a un’immagine negativa, grazie a un orologio vistoso che indossa. La scelta dell’accessorio ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati. Nel frattempo, altri giocatori come un portiere portoghese e un attaccante norvegese sono diventati protagonisti per motivi diversi, attirando l’attenzione sui propri comportamenti e performance durante la competizione.

I riflettori dei Mondiali hanno effetti strani sulle persone e per le persone. Lo abbiamo visto con Vozinha, Erling Haaland sta spopolando. E ora è il turno di Murat Yakin, l'insospettabile 51enne commissario tecnino della nazionale svizzera, in carica da cinque anni, con tre grandi tornei alle spalle e altri in arrivo, e che – alla vigilia dei quarti di finale contro l’Argentina di Leo Messi – si ritrova a un passo da un provino per un film di Quentin Tarantino. Almeno questo è ciò che tutti i meme ci stanno facendo credere. Nelle ultime settimane, Yakin ha fatto ciò in cui gran parte della Svizzera e della sua popolazione eccelle: lavorare in modo efficiente e farsi gli affari propri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'orologio di Murat Yakin emana tutta l'aura del cattivo per eccellenza

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