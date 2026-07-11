Murat Yakin, 51 anni, è attualmente il protagonista inatteso di questi Mondiali 2026. Allenatore della nazionale svizzera, è diventato il personaggio più ricercato in queste settimane, attirando l’attenzione di molti. La sua popolarità supera quella di giovani calciatori e influencer, che avevano dominato i riflettori fino a poco tempo fa. La sua presenza ha catturato l’interesse di tifosi e media, rendendolo un volto distintivo del torneo.

Murat Yakin ha 51 anni, allena la nazionale svizzera e da qualche settimana è diventato l'uomo più cercato di questo Mondiale 2026, con buona pace di centinaia di ventenni che hanno riempito le loro borse di capi costosi per finire sotto i riflettori. Dopo l'ottavo di finale vinto contro la Colombia, un video su TikTok con più di 800mila visualizzazioni ha sancito il verdetto: «Switzerland coach is fine as fuck», scrive un'utente americana, che è un modo abbastanza diretto per fargli dei complimenti. Sotto, i commenti si moltiplicano, tra chi ammette di essersi distratta dalla partita per guardare l'allenatore e chi lo ha già ribattezzato Silver Fox. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Murat Yakin è il sex symbol inaspettato di questi Mondiali 2026

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