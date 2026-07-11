Murat Yakin è il sex symbol inaspettato di questi Mondiali 2026

Da gqitalia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Murat Yakin, 51 anni, è attualmente il protagonista inatteso di questi Mondiali 2026. Allenatore della nazionale svizzera, è diventato il personaggio più ricercato in queste settimane, attirando l’attenzione di molti. La sua popolarità supera quella di giovani calciatori e influencer, che avevano dominato i riflettori fino a poco tempo fa. La sua presenza ha catturato l’interesse di tifosi e media, rendendolo un volto distintivo del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Murat Yakin ha 51 anni, allena la nazionale svizzera e da qualche settimana è diventato l'uomo più cercato di questo Mondiale 2026, con buona pace di centinaia di ventenni che hanno riempito le loro borse di capi costosi per finire sotto i riflettori. Dopo l'ottavo di finale vinto contro la Colombia, un video su TikTok con più di 800mila visualizzazioni ha sancito il verdetto: «Switzerland coach is fine as fuck», scrive un'utente americana, che è un modo abbastanza diretto per fargli dei complimenti. Sotto, i commenti si moltiplicano, tra chi ammette di essersi distratta dalla partita per guardare l'allenatore e chi lo ha già ribattezzato Silver Fox. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

murat yakin 232 il sex symbol inaspettato di questi mondiali 2026
© Gqitalia.it - Murat Yakin è il sex symbol inaspettato di questi Mondiali 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Bct punta sul sex symbol ma la vera star è Rocco Siffredi: il symbol del sexAl Bct di quest’anno, il vero protagonista è Rocco Siffredi, considerato una vera icona del mondo del cinema per adulti.

Belli e… impossibili, i calciatori (oltre il talento) dei Mondiali 2026: i 10 ‘sex symbol’Dieci calciatori dei Mondiali 2026 sono stati scelti come i più affascinanti, attirando l'attenzione non solo per le performance in campo ma anche...

Temi più discussi: Murat Yakin nella storia; E ora, se vi va, chiamatelo professor Murat Yakin; Yakin si spiega: Finché continueremo a vincere le partite, lancerò ancora una bottiglia…; Yakin icona di stile.

murat yakin murat yakin è ilMurat Yakin: Il viaggio continua, guarderemo l'Argentina dritta negli occhiIl commissario tecnico della nazionale rossocrociata, artefice di un pezzo di storia, ripercorre emozioni e tensioni del match contro la Colombia e lancia con coraggio i quarti di finale - Manzambi? cdt.ch

murat yakin murat yakin è ilLa Svizzera vola e Murat Yakin è cult, il ct più iconico dei Mondiali, oltre che il più sexyUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web