Kouassi è l’uomo mercato di tutta l’Eccellenza

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della struttura di una squadra di calcio di Eccellenza. Il direttore sportivo ha comunicato che l'intervento riguarda gli spazi interni e le aree comuni. Nessuna data di completamento è stata ancora annunciata. Le operazioni di restauro sono state avviate senza interruzioni e sono previste conclusioni entro pochi mesi. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui partner coinvolti nei lavori.

Iniziano i lavori di ristrutturazione in casa Zenith Prato. Il direttore sportivo Marco Magni, in attesa dell’ufficializzazione della nuova guida tecnica, che dovrebbe quasi certamente essere Davide Guasti, ex Lastrigiana, sta lavorando assieme con la dirigenza prima di tutto per confermare alcuni capisaldi del gruppo che è arrivato alla finale play off nel girone A nella stagione appena conclusa. In difesa si viaggia verso la conferma dei portieri Caroti e Filoni; dovrebbero rimanere in via del Purgatorio anche il centrale Tempestini e i giovani Geri e Danti, entrambi laterali (con Danti che può anche giocare in mezzo). A centrocampo pare abbastanza scontata la permanenza di Nistri, che come gli altri citati aveva firmato un biennale, e siamo ormai in dirittura d’arrivo per la firma di Sinisgallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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