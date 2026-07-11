Un uomo ha ucciso la moglie, di 33 anni, a coltellate durante un litigio in casa. Il fatto è avvenuto mentre erano soli con il figlio di otto anni e la nonna presente. La vittima è stata colpita con un coltello preso dalla cucina. L’uomo ha dichiarato che non si trattava di un femminicidio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Hanno litigato, come spesso accadeva. Erano da soli in casa, il figlio di otto anni con la nonna. All’improvviso, lui ha preso dalla cucina un coltello e ha iniziato a infierire sulla moglie, Luigia Fortunato, 33 anni, chiamata da tutti Gina. Una furia, più di venti coltellate, soprattutto all’addome e alle gambe. L’ha lasciata lì sul pavimento, poi Sami Khemaies, 39 anni, è uscito, ha preso l’auto e si è presentato ai carabinieri di Porto Recanati. Prima avrebbe anche mandato un messaggio alla madre della moglie: «L’ho uccisa». L’ha ripetuto anche ai militari, i vestiti ancora sporchi di sangue. Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento della coppia, al secondo piano di una palazzina in via Bramante, nel centro di Loreto, la donna era senza vita, il corpo supino nel corridoio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Loreto, uccide la moglie a coltellate. «Non è femminicidio»

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Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex: aveva 33 anni

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