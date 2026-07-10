Loreto uccide la moglie italiana a coltellate | arrestato tunisino

Un uomo di 39 anni ha ucciso la moglie di 33 anni a Loreto, nella loro abitazione, con coltellate. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 22. La donna, originaria di Cerignola, è deceduta sul posto. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere ad Ancona.

E’ stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona Sami Khemaies, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto (Ancona) ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), nella loro casa. L’uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite. Poi il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati (Macerata) e ha detto di averla uccisa. Nella notte i Carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo. Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l’uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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