Loreto 35enne uccide l’ex compagna a coltellate
Un uomo di 35 anni ha ucciso a coltellate la ex compagna di 33 anni durante una lite a Loreto giovedì sera. L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Ancona. La vittima è deceduta in ospedale poco dopo l’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’episodio.
Si trova nel carcere di Ancona l’uomo che, giovedì sera a Loreto, ha ucciso a coltellate la ex compagna di 33 anni. Secondo le prime informazioni, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il presunto responsabile, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri che indagano sulla vicenda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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