Loreto 35enne uccide l’ex compagna a coltellate

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni ha ucciso a coltellate la ex compagna di 33 anni durante una lite a Loreto giovedì sera. L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Ancona. La vittima è deceduta in ospedale poco dopo l’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’episodio.