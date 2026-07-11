L’opposizione ha risposto all’assessore Lambertini sulla questione dei caregiver, evidenziando che lo sportello attuale non è sufficiente. De Michele e Plebiscito hanno sottolineato che molte famiglie affrontano un burnout silenzioso e hanno chiesto l’istituzione di un tavolo operativo senza costi aggiuntivi, per affrontare questa emergenza.

De Michele (foto) e Plebiscito replicano all’assessore Lambertini sul tema dei caregiver: "Il burnout delle famiglie è un’ emergenza silenziosa. Serve un tavolo operativo a costo zero. Esprimiamo vivo stupore per i toni utilizzati dall’assessore Francesca Lambertini. Definire falsità una mozione totalmente costruttiva, nata per dare risposte concrete a un’emergenza silenziosa che colpisce le famiglie vigaranesi - premettono - dimostra una preoccupante chiusura al dialogo e la tendenza a scambiare la collaborazione istituzionale per un attacco personale". Agnese De Michele chiarisce subito la natura trasversale dell’iniziativa: "Ribadiamo con forza che questa proposta non ha alcun colore politico: la sofferenza delle famiglie e il carico dei caregiver non hanno tessere di partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione: "Caregiver, lo sportello non basta"

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