Una madre ha scritto una lettera aperta al Direttore Generale dell’ASL di Foggia, lamentando la necessità di frequenti spostamenti dei caregiver per accedere ai servizi sanitari. La donna denuncia che i viaggi sono spesso lunghi e complicati, creando disagi e difficoltà nella gestione delle cure per i propri figli. La lettera chiede interventi per ridurre gli spostamenti e migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per le famiglie che assistono persone con bisogni speciali.

Lettera aperta al Direttore Generale dell’ASL di Foggia, dott. Antonio Giuseppe Nigri Oggetto: Interruzione del percorso riabilitativo e carenze assistenziali presso il Centro Cesarano – Il caso di mio figlio Daniele Sono la madre di Daniele, un ragazzo di 15 anni e mezzo che ha una paralisi cerebrale infantile. Mio figlio, dalla tenera età di sei mesi, ha sempre frequentato il Centro Cesarano di Manfredonia, seguito con amorevole professionalità dalle terapiste della riabilitazione. Negli ultimi anni, Daniele ha subito diversi e importanti interventi ortopedici, con successivi ricoveri per riabilitazione intensiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, basta viaggi della speranza per i caregiver. Lettera di una mamma al Direttore ASL Foggia

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