Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo con un anno di isolamento diurno per l’imputato, accusato di aver ucciso un uomo e tentato di uccidere l’ex moglie. Durante la requisitoria davanti alla Corte d’Assise, il pm ha detto che l’imputato voleva fare una strage quel giorno. La sentenza sarà pronunciata nei prossimi giorni.

L’ergastolo, con un anno di isolamento diurno. È questa la pena richiesta dal pm Claudia Maria Contini al termine della requisitoria nel processo davanti alla Corte d’Assise di Varese che vede imputato Marco Manfrinati per l’ omicidio di Fabio Limido e il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido. Nella sua lunga ricostruzione, l’accusa ha sostenuto che l’aggressione del 6 maggio 2024 a Casbeno non sia stata il frutto di un impulso improvviso, ma l’esito di un percorso criminoso maturato nel tempo e collegato alla vicenda di atti persecutori contestata all’imputato. Da qui la richiesta della massima pena, accompagnata dall’applicazione dell’isolamento diurno per dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Casbeno. Richiesta di ergastolo: "Manfrinati quel giorno voleva fare una strage"

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