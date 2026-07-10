Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo con un anno di isolamento diurno per l’imputato, accusato di aver ucciso un uomo e tentato di uccidere l’ex moglie. Durante la requisitoria, la pm ha dichiarato che l’imputato voleva eliminare anche la donna, oltre al suocero. L’udienza si è conclusa con la richiesta di pena, mentre il processo continua con le discussioni delle parti.

Varese, 10 luglio 2026 – Ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la pena chiesta dal pubblico ministero Maria Claudia Contini nei confronti di Marco Manfrinati, al termine della requisitoria nel processo per l’omicidio di Fabio Limido e il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido. La richiesta è stata avanzata oggi venerdì 10 luglio davanti alla Corte d’Assise di Varese. La testimonianza di Lavinia Limido, vittima della violenza dell'ex marito Marco Manfrinati che in questo procedimento è accusato di stalking nei confronti della ex moglie, della ex suocera Marta Criscuolo e dell'ex suocero Fabio Limido, Varese, 16 ottobre 2024. Atti persecutori che sono poi sfociati nell'omicidio avvenuto lo scorso 6 maggio a Varese, quando Manfrinati uccise l'ex suocero con 21 coltellate e ferì in modo gravissimo Lavinia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Limido, la pm chiede l’ergastolo per Marco Manfrinati: “Oltre al suocero voleva uccidere anche la moglie Lavinia”

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