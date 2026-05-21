Il 21 maggio 2026 a Varese è stato reso noto che una perizia ha accertato che l’ex marito di Lavinia Limido era lucido e consapevole al momento dell’omicidio del padre. La testimonianza si basa su un rapporto che ha analizzato lo stato mentale dell’uomo durante l’episodio avvenuto il 6 maggio 2024 in via Menotti. La perizia mette in discussione eventuali ipotesi di infermità mentale o incapacità di intendere e volere, confermando la presenza di piena consapevolezza durante l’atto violento.

Varese, 21 maggio 2026 – Non era folle. Non era incapace di capire. Marco Manfrinati sapeva perfettamente cosa stava facendo quando, la mattina del 6 maggio 2024, trasformò via Menotti a Varese in una scena di sangue. È la conclusione – durissima e senza sconti – a cui è arrivato il professor Stefano Ferracuti, il perito nominato dalla Corte d’Assise di Varese per valutare le condizioni psichiche dell’ex avvocato bustocco accusato del delitto di Casbeno. Una perizia attesissima, destinata a segnare il processo e forse anche il destino giudiziario del 42enne. Perché se Manfrinati era capace di intendere e di volere, allora il rischio concreto è quello della pena massima: l’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casbeno, la perizia inchioda l’ex marito di Lavinia Limido: “Marco Manfrinati era lucido e consapevole quando la accoltellò e uccise il padre”

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