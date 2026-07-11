In Lombardia, è partita una raccolta firme per proporre un intervento legislativo volto a migliorare il servizio ferroviario di Trenord. In sei mesi, sono state raccolte circa cinquemila firme, con l’obiettivo di presentare una proposta di legge al consiglio regionale. L’iniziativa è stata avviata da un movimento politico presso la stazione Cadorna di Milano, uno dei principali snodi ferroviari della regione.

Milano – Cinquemila firme (in 6 mesi) per portare una proposta di legge in consiglio regionale per migliorare il servizio di Trenord. Questo l’obiettivo dell’iniziativa lanciata oggi da +Europa presso la stazione Cadorna di Milano, uno dei crocevia del traffico ferroviario lombardo. Come spiegato dai promotori, la campagna, dal titolo “Lombardia Si Muove”, punta su 5 misure: trasparenza totale (con dati pubblici, accessibili e consultabili, su ritardi, soppressioni, affollamento e qualità del servizio); controlli indipendenti, per la verifica della qualità e dei dati affidata a un soggetto terzo, superando l'attuale coincidenza tra controllore e controllato; rimborsi automatici agli abbonati; coinvolgimento dei pendolari con l'istituzione di un tavolo permanente con rappresentanti di viaggiatori e consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, parte la raccolta firme per migliorare Trenord: “Milioni di passeggeri soffrono ogni giorno disservizi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fine vita, Marco Cappato lancia la raccolta firme in Lombardia per la proposta di legge regionale "Liberi Subito"

Leggi anche: Piemonte, sfida per il fine vita: parte la raccolta firme di Cappato

Temi più discussi: Per l’agricoltura della Lombardia 16,6 milioni di investimenti; Rifiuti, maxi bando da 53 milioni. Addio alle campane del vetro; Azzardo, la Lombardia brucia 26 miliardi: a Lecco 672 milioni buttati; A2a, nel 2025 generati quasi 900 milioni per il territorio di Brescia.

+Europa avvia a Milano una raccolta firme per migliorare Trenord. Magi, 'milioni di persone soffrono ogni giorno disservizi' #ANSA x.com

RAEE, la Lombardia guida l’Italia ma Varese è ultima in regione: raccolta sotto la media nazionaleLa regione è prima per quantità di rifiuti elettronici raccolti, ma la provincia di Varese si ferma a 5,20 chili per abitante, fanalino di coda lombardo. laprovinciadivarese.it

CoReVe EROGA ALLA LOMBARDIA 28,3 MILIONI DI EURO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 2025Con 47,2 kg di vetro raccolti per abitante, la regione si colloca al sesto posto della classifica nazionale 2025 e riceve da CoReVe 28.274.084 euro di corrispettivi, pari al 19,4% del totale erogato a ... mi-lorenteggio.com