Milano, 29 aprile 2026 – Non solo la mobilitazione nelle piazze, ma anche un appello diretto alla politica nazionale. In occasione dell' avvio della raccolta firme in Lombardia per la proposta di legge regionale "Liberi Subito", Marco Cappato ha annunciato che l'Associazione Luca Coscioni ha scritto formalmente a tutti i principali leader di partito chiedendo un sostegno esplicito alla proposta. La lettera è stata indirizzata a Elly Schlein (Partito Democratico), Matteo Salvini (Lega), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Antonio Tajani (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Matteo Renzi (Italia Viva), Carlo Calenda (Azione), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra), Riccardo Magi (Piu' Europa) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine vita, Marco Cappato lancia la raccolta firme in Lombardia per la proposta di legge regionale "Liberi Subito"

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