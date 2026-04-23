? Cosa sapere Marco Cappato avvia a Torino la raccolta firme per la legge Liberi subito.. L'obiettivo è raccogliere 8.000 sottoscrizioni entro il 15 ottobre per il Consiglio regionale.. Marco Cappato ha inaugurato oggi, 23 aprile 2026, la raccolta firme in piazza Castello a Torino per la proposta di legge regionale Liberi subito, con l’obiettivo di raccogliere 8.000 sottoscrizioni entro il 15 ottobre prossimo. Il movimento promosso dall’Associazione Luca Coscioni punta a portare le volontà dei cittadini direttamente a Palazzo Lascaris, chiedendo al Consiglio regionale del Piemonte di intervenire per garantire procedure uniformi e chiare sull’accesso al suicidio medicalmente assistito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, sfida per il fine vita: parte la raccolta firme di Cappato

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