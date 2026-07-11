L’Oman tenta di sciogliere il nodo Hormuz

Notizia in breve

L’Oman sta lavorando per ridurre le tensioni nello Stretto di Hormuz, mentre la tregua tra Iran e Stati Uniti continua. Tuttavia, le dichiarazioni di un alto funzionario statunitense, che ha affermato che sarebbe automatico rispondere a un attacco contro gli interessi statunitensi, hanno aumentato la preoccupazione di escalation militare. Le parole hanno alimentato i timori di un possibile aumento delle tensioni nella regione, senza che siano stati annunciati cambiamenti concreti nelle politiche delle parti coinvolte.