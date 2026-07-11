L’Oman tenta di sciogliere il nodo Hormuz
L’Oman sta lavorando per ridurre le tensioni nello Stretto di Hormuz, mentre la tregua tra Iran e Stati Uniti continua. Tuttavia, le dichiarazioni di un alto funzionario statunitense, che ha affermato che sarebbe automatico rispondere a un attacco contro gli interessi statunitensi, hanno aumentato la preoccupazione di escalation militare. Le parole hanno alimentato i timori di un possibile aumento delle tensioni nella regione, senza che siano stati annunciati cambiamenti concreti nelle politiche delle parti coinvolte.
La tregua armata tra Iran e Stati Uniti prosegue, ma l’isterismo statunitense non rassicura. Le stralunate dichiarazioni di Trump sul mandato automatico a una ritorsione alzo zero se viene assassinato dall’Iran incrementa i rischi di essere assassinato dai guerrafondai anti-iraniani. Intemerata che discende da un avvertimento pervenuto da Israele su asserito un complotto per ucciderlo. Su tale avvertimento, riportiamo la CNN: diversi “funzionari americani hanno ipotizzato che il rapporto israeliano potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, impegnato a valutare se intensificare l’azione militare americana contro l’Iran”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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