Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i commenti e le discussioni in seguito a un articolo pubblicato dal Corriere dello Sport riguardante i piani futuri del responsabile dell’area sportiva di una squadra di calcio. Secondo quanto riportato, tra gli obiettivi principali ci sarebbe la definizione di alcune trattative, tra cui quella per portare un portiere di livello internazionale. Nei prossimi giorni si attende l’arrivo di Fabio Paratici, con un calendario molto ricco di impegni.

2026-05-03 10:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Stanno per arrivare i giorni di Fabio Paratici, la cui agenda è fitta di impegni. Prima però la salvezza aritmetica, che potrebbe passare dalla trasferta di Roma in programma domani. L’ex dirigente del Tottenham è consapevole di aver sposato una causa difficile, non persa, quindi ha già organizzato con i suoi collaboratori uno scrupoloso piano di rifondazione sportiva e societaria che inizierà concretamente a stretto giro di posta. De Gea, incontro in vista con la Fiorentina. CAPITOLO DE GEA. Il primo nodo da sciogliere riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la sua permanenza alla Fiorentina sia ancora tutta da decidere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – L’agenda di Paratici per il futuro della Fiorentina: De Gea è il primo nodo da sciogliere

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