LOGOS Vincenzo Calafiore 11 Luglio 2026-Udine-FVG-ITALY Trovare le parole, le giuste parole per raccontarmi, raccontare di me è difficile, non sono in grado di raccontarmi. Mi definiscono coloro che mi conoscono bene “ Logo “ ( Parola), ma io mi sento d’essere un “ Soy “ ( Sono ). Mi chiamo Calafiore Vincenzo, nato e cresciuto nel “ Rione “ ( Un rione è una piccola parte di una città. Ha confini precisi. I rioni hanno una forte identità storica e culturale. Le persone che ci vivono spesso sentono un forte senso di appartenenza ), di Santa Caterina. Nel 1946 la città di Reggio Calabria usciva stremata dalla Seconda Guerra Mondiale. L’intera area del Rione fu protagonista di una lenta ma tenace ricostruzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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