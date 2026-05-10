Il tempo è un’opinione | Mirella Serri e il naufragio del logos antifascista

Il 10 maggio a Roma si è discusso di come il concetto di tempo possa essere interpretato in modo soggettivo, con particolare attenzione alle riflessioni di Mirella Serri sul naufragio del logos antifascista. Durante l'incontro, sono stati analizzati i limiti tra il serio e il ridicolo, considerando quando un'opinione diventa qualcosa di più di una semplice percezione estetica. La discussione ha coinvolto esperti e studiosi che hanno approfondito le implicazioni di questa tematica.

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Roma, 10 mag – Esiste una soglia oltre la quale il ridicolo smette di essere una categoria estetica per farsi sostanza ontologica. Mirella Serri, sacerdotessa del pensiero corretto e habitué dei salotti dove il radical-chic si fa dogma, quella soglia non l’ha solo varcata, ma lì ci ha piantato le tende. Nel suo personale multiverso ideologico, la storia non è una successione di eventi legati dal principio di causalità, ma un fango malleabile da plasmare a seconda delle necessità del talk show di turno. Wagner, Hitler e il bonifico fantasma. L’ultima perla è già consegnata agli annali della psichiatria storiografica. Secondo la Serri, Richard Wagner non solo « appoggiava il nazismo », ma addirittura « era finanziato da Hitler ».🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il tempo è un’opinione: Mirella Serri e il naufragio del logos antifascista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggio, crisi al centrosinistra: naufragio liste e corsa contro il tempo? Cosa sapere Crisi a Reggio: il centrosinistra di Mimmo Battaglia conta solo 6 liste entro sabato 25. Oggi l’addio a Elisa Serri, 47 anni. Amava il mare, Vasco e il calcioDopo tre anni di malattia si è spenta la 47enne Elisa Serri (foto) residente nella frazione di Chiozza. Argomenti più discussi: L'Aria Che Tira; Virus, sottovalutare per rassicurare Il busto e la bellezza come tortura; Cosa c'è dietro la questione Biennale; Rubio ricevuto da Papa Leone, Urbinati: Uomo importante per la politica americana. Più di Vance.