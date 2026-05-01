La Regione Campania ha deciso di usare l'intelligenza artificiale solo con strumenti che non cedano i dati a terzi

La Regione Campania ha stabilito di utilizzare esclusivamente strumenti di intelligenza artificiale sviluppati internamente, evitando piattaforme esterne come ChatGPT, Gemini o Claude. La scelta mira a garantire il controllo totale sui dati, senza cederli a soggetti terzi. In questo modo, l’amministrazione intende mantenere la gestione dei propri sistemi e delle informazioni all’interno di infrastrutture di proprietà regionale. La decisione si inserisce in un’ottica di autonomia tecnologica e sicurezza dei dati.

Niente ChatGPT, Gemini o Claude: l'amministrazione sta sviluppando modelli interni, seguendo la stessa logica del data center di proprietà regionale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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