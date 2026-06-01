Il labrador non vi pagherà la pensione | lo strano caso del sindaco che propone una donazione a chi ha animali e non figli

Il sindaco di un comune lombardo ha suggerito di destinare donazioni a chi possiede animali domestici, in alternativa a eventuali supporti economici per figli. La proposta, considerata insolita, ha suscitato reazioni di sorpresa tra i residenti. La proposta mira a incentivare l’assistenza agli animali, ma molti l’hanno interpretata come una provocazione. La discussione pubblica si è accesa in seguito alla presentazione di questa proposta del primo cittadino.

Una proposta che è suonata a molti come una provocazione e arrivata dal primo cittadino di un piccolo comune lombardo. Una donazione di 20 euro per ogni animale posseduto dai nuclei familiari che non hanno figli da destinare alle famiglie con bambini. L'idea è stata lanciata da Claudio Ruggeri. 🔗 Leggi su Today.it

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