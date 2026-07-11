Lo spettacolo | Boncompagni e Renzi in scena

Notizia in breve

Un artista e un politico sono stati protagonisti di un evento a tema nel centro storico. Durante la serata, si sono esibiti in uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto una buona affluenza di spettatori. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato durante l’evento. La serata si è conclusa senza problemi e con un clima di partecipazione generale.