Lo spettacolo | Boncompagni e Renzi in scena
Un artista e un politico sono stati protagonisti di un evento a tema nel centro storico. Durante la serata, si sono esibiti in uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto una buona affluenza di spettatori. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato durante l’evento. La serata si è conclusa senza problemi e con un clima di partecipazione generale.
Arezzo, 11 luglio 2026 – Il futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce «Non voglio mica la luna», il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. Lo spettacolo sarà oggi alle 17,30 a Moggiona. L’opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L’organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa progetti di innovazione culturale in Valtiberina e Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Moggiona (Poppi): lo spettacolo con Samuele Boncompagni e Chiara Renzi facebook
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