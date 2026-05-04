Firenze Tricarico in scena con lo spettacolo ‘W L' Italia’

A Firenze, il 4 maggio 2026, l’artista Tricarico ha presentato lo spettacolo intitolato ‘W L'Italia’. Lo spettacolo propone un’interpretazione personale della realtà contemporanea, caratterizzata da toni ironici, critici e poetici. L’artista ha portato in scena una riflessione sul presente, mantenendo uno stile che combina l’ironia con un senso di stupore e disincanto. La performance ha suscitato reazioni tra il pubblico presente.

Firenze, 4 maggio 2026 - Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo, ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato, sulla contemporaneità. Prodotto da Franco Godi, “ W l’Italia – sogni. canzoni. squallori!” è il nuovo spettacolo di Tricarico, in scena giovedì 7 maggio al Teatro Puccini di Firenze. Per intraprendere questo viaggio inusuale dentro e fuori di sé, Tricarico ha composto nuovi brani musicali e in prosa, che saranno proposti per la prima volta in questa occasione e andranno a incastonarsi fra successi da tempo riconosciuti – “Vita Tranquilla”, “Mi manchi negli occhi”, “A Milano non c’è il mare”, “Io sono Francesco” – insieme a canzoni del periodo più recente come “L’Italia del Boom”, “Sorridiamo”, nonché il mantra in divenire “Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Tricarico in scena con lo spettacolo ‘W L'Italia’ Notizie correlate Leggi anche: Violenza di genere: al Teatro Puccini di Firenze spettacolo a sostegno delle vittime con lo spettacolo "Emilia" Leggi anche: “Lo sciopero delle bambine”: in scena lo spettacolo con la regia di Enrico Messina