La rassegna Fiabe in Scena al Teatro Apparte | in scena lo spettacolo Il Mago di Oz
Un viaggio lungo la strada di mattoni gialli, tra magia, avventura e crescita: domenica 3 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “Il Mago di Oz”, nuovo appuntamento della rassegna “Fiabe in Scena – Storie da vivere insieme”, realizzata in collaborazione con la PAS Performing Arts School.Lo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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