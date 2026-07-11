Negli ultimi tre giorni, le pubblicazioni di Il Tempo hanno evidenziato un aumento significativo di dettagli e approfondimenti sull'inchiesta riguardante le mascherine. La copertura si concentra sulla responsabilità politica dell'ex presidente del Consiglio, con particolare attenzione agli aspetti di natura amministrativa e politica, escludendo implicazioni penali. La narrazione si focalizza sulle evidenze raccolte e sulle dichiarazioni rese, senza entrare nel merito di eventuali procedimenti giudiziari in corso.

Le edizioni degli ultimi tre giorni de Il Tempo segnano oggettivamente un salto di quantità, e insieme di qualità, dell'inchiesta sulle mascherine. Lo scatto quantitativo è sotto gli occhi di tutti. Eravamo troppo concentrati sulla disputa relativa al prezzo finale di acquisto delle mascherine (eccessivamente alto, hanno perfettamente ragione i parlamentari di Fratelli d'Italia) e rischiavamo di perdere di vista l'altro elemento macroscopico, e cioè il costo (molto, molto inferiore) di effettiva realizzazione in Cina di quelle mascherine. Da quella differenza nasce un super-margine, un maxi-profitto che qualcuno si è evidentemente messo in tasca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo scandalo più grande nella storia della Repubblica. Responsabilità politica di Conte, al di là di ogni aspetto penale

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Meta Child Abuse Scandal: Republic Investigation Exposes Platform Defying Govt Orders

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