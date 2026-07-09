L’agenzia Athletic definisce come il più grande scandalo della storia dei Mondiali la mano di Dio di Maradona. Al secondo posto, l’Italia del 1938, che giocò con le camicie nere di Mussolini. Non considerano invece lo scontro tra un ex presidente e le autorità sportive per la revoca della squalifica di un calciatore statunitense. La classifica si concentra su eventi che hanno scosso il torneo a livello storico.

Al secondo posto l’Italia che nel 38 gioco con le camicie nere per Mussolini. Trump che interviene per far revocare la squalifica al calciatore statunitense Balogun è il più grande scandalo della storia dei Mondiali? Per Athletic no. È al quarto posto di una classifica che sembra scritta da giornalisti britannici. Al primo posto c’è la mano de Dios di Maradona contro l’Inghilterra. Non c’è invece il gol fantasma degli inglesi contro la Germania nella finale vinta del 1966. Al secondo l’Italia del 1938 che giocò con le camicie nere abbandonando la tradizionale maglia azzurra. La classifica. Maradona compare due volte nella classifica. Al primo e al decimo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilnapolista.it - Per Athletic il più grande scandalo della storia dei Mondiali è la mano de Dios di Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIA-COREA 2002: La partita più scandalosa della storia dei Mondiali

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalla Mano de Dios di Maradona a Messi: i 100 momenti più iconici dei Mondiali

Quarant’anni di Mano de Dios, e Shilton non perdona Maradona: “Non ci siamo mai più visti né sentiti”Quarant’anni fa, il 22 giugno 1986, Maradona segnò due gol storici durante una partita mondiale.

Temi più discussi: Per Milan futuro arriva un esperto in... cantere: Navarro, l'uomo che scopre talenti all'Athletic; Tris del Roteglia, Athletic nei guai. Scapinello fa gol da calcio d’angolo; Fiki oro, Colarieti e staffetta Terni argento, Castellani bronzo; Dilettanti – Terza Categoria – L’Athletic Solignano non c’è più, ora c’è l’Athletic Castelnuovo.

#GilbertoMora titolare in #MessicoEcuador. Seconda partita consecutiva dall’inizio per il giocatore più giovane dei #Mondiali x.com

Come si chiama il calcio in tutto il mondo? (Versione aggiornata! Grazie a tutti per i vostri suggerimenti ragazzi!) reddit

Per Milan futuro arriva un esperto in... cantere: Navarro, l'uomo che scopre talenti all'AthleticIl nuovo allenatore della seconda squadra, che rimarrà in D, in carriera è stato anche responsabile di un settore giovanile modello come quello di Bilbao ... gazzetta.it

Il discorso di Nico Williams per eliminare la Roma gasa i tifosi dell'Athletic BilbaoGiovedì 13 marzo il San Mamés sarà un inferno, dalle parti di Bilbao hanno già avvisato la Roma. I tifosi baschi aspettano con ansia il ritorno degli ottavi di Europa League in casa contro i ... corrieredellosport.it