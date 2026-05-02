Governo Meloni secondo più longevo della storia della Repubblica | per la premier è una responsabilità Valditara tra i ministri dell’Istruzione più longevi I NUMERI
Il governo guidato da Giorgia Meloni è diventato ufficialmente il secondo più longevo nella storia della Repubblica, a partire dal 2 maggio 2026. La premier ha definito questa durata una “responsabilità”. Tra i membri del suo esecutivo, il ministro dell’Istruzione si distingue come uno dei più longevi tra i ministri in carica. I numeri ufficiali confermano la posizione di questo governo nella classifica delle presidenze più durature.
Da oggi, 2 maggio 2026, il governo presieduto da Giorgia Meloni è ufficialmente il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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