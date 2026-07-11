Lo scambio in reparto finisce in tribunale | risarcita una delle madri
Due madri hanno trascorso due giorni con la neonata sbagliata, dopo che in reparto era avvenuto uno scambio di neonate. La vicenda si è conclusa con una causa legale, che ha portato al risarcimento di una delle madri coinvolte. La situazione si è risolta in tribunale, dove è stato riconosciuto un danno. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle istituzioni coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Per due giorni hanno accudito e stretto tra le braccia la bambina sbagliata, senza sapere che in reparto era avvenuto uno scambio di neonate. Solo l’intuizione di una delle due mamme ha evitato che quell’errore avesse conseguenze ancora più gravi. A quasi nove anni dai fatti, il Tribunale civile di Avellino ha riconosciuto la responsabilità della clinica Malzoni, condannandola a risarcire una delle due donne coinvolte. La vicenda risale al 9 ottobre 2017. Nello stesso giorno due donne di Atripalda diedero alla luce una bambina nella struttura sanitaria avellinese. Secondo quanto ricostruito dal giudice Antonio Pasquariello, durante le operazioni successive al parto le piccole furono scambiate per un errore avvenuto nella fase di vestizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Avellino, neonate scambiate in clinica: una delle due madri risarcita con 100.000 euro
È morta una delle madri della body art: VALIE EXPORTÈ scomparsa una figura fondamentale nel mondo della body art, riconosciuta come una delle pioniere di questa forma espressiva.
Argomenti più discussi: La sanità piacentina protagonista sulla scena internazionale dell'endoscopia digestiva; All'Istituto dei Tumori c'è un centro di eccellenza che rischia di chiudere; Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa: l'idea dello scambio Bremer-Kim e l'assalto a Lucumì; Più sicurezza in montagna. Siglato protocollo unico in Italia tra Guide alpine e Guardia di Finanza.
La Juventus segue con attenzione Stanislav Lobotka. Luciano Spalletti lo considera ideale per dare qualità e ordine alla mediana bianconera Per evitare un investimento elevato per il cartellino, i bianconeri valuterebbero uno scambio inserendo Federico facebook
Frattesi al capolinea: lo impacchettano a gennaio per lo scambio in Serie AUltimo giorno di Serie A prima dell’ennesima sosta per le nazionali, che però concluderà il girone dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali, ormai segnato con la qualificazione al playoff di ... calciomercato.it