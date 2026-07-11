Lo scambio in reparto finisce in tribunale | risarcita una delle madri

Notizia in breve

Due madri hanno trascorso due giorni con la neonata sbagliata, dopo che in reparto era avvenuto uno scambio di neonate. La vicenda si è conclusa con una causa legale, che ha portato al risarcimento di una delle madri coinvolte. La situazione si è risolta in tribunale, dove è stato riconosciuto un danno. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle istituzioni coinvolte.