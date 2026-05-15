È scomparsa una figura fondamentale nel mondo della body art, riconosciuta come una delle pioniere di questa forma espressiva. La sua attività ha influenzato numerosi artisti e ha aperto nuove strade nel modo di concepire l’arte e il corpo. La sua morte ha suscitato commenti e ricordi da parte di colleghi, critici e appassionati, che hanno ricordato il suo contributo innovativo e il suo ruolo nella storia dell’arte contemporanea.

Quando muore un grande artista, che sia in ambito musicale, nel cinema o in qualsiasi campo creativo, viene omaggiato, repostato e celebrato ovunque, giustamente. Quando muore una grande donna, purtroppo succede più raramente, forse per maggiore ignoranza nei confronti delle donne, le donne da sempre sono state snobbate, sottovalutate e messe in un angolo, e Valie Export, è stata la rappresentazione perfetta di questa dinamica. Una donna con la D maiuscola e un’artista con la A maiuscola, che si è sempre fatta in quattro per l’uguaglianza delle donne nel mondo dell’arte. Eppure, da poco è venuta a mancare, e non ne ha parlato quasi nessuno. La morte di Valie Export, è avvenuta a Vienna all’età di 85 anni, pochi giorni prima del suo 86esimo compleanno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - È morta una delle madri della body art: VALIE EXPORT

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Fiancée disfigured and sold to pay debts, he awakened as a god-level appraiser to change fate.

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