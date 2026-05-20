Con Flotilla l’ex di Piero Pelù l’infermiera nonna e il grillino che paragona il sequestro alle barbarie di Hamas del 7 ottobre

Da secoloditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni italiani sono stati fermati dalle autorità israeliane mentre si trovavano in mare e sulla terraferma, con alcuni che denunciano un sequestro. Tra le persone coinvolte ci sono attivisti che erano già stati bloccati in precedenti spedizioni organizzate dalla Flotilla dirette a Gaza. Tra i fermati ci sono anche un’ex di un noto cantante, un’infermiera nonna e un attivista che ha paragonato il “sequestro” alle azioni di Hamas del 7 ottobre. La situazione è al centro di discussioni e reazioni pubbliche.

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Chi sono gli italiani bloccati in mare e a terra dalle autorità israeliani, alcuni dei quali denunciano un vero e proprio sequestro? Si sa innanzi tutto che 10 attivisti fermati che erano già stati bloccati nelle precedenti spedizioni della Flotilla dirette a Gaza. Lo si apprende da fonti legali. Sette erano stati bloccati durante l’abbordaggio di ottobre 2025 e detenuti in Israele, 2 il 29 aprile al largo di Cipro e detenuti sulla nave israeliane e uno in entrambe. Il team legale italiano ha depositato una nuova denuncia alla procura di Roma chiedendo il rilascio immediato, protezione e garanzie per gli attivisti. In tutto sono 30 gli italiani bloccati, a cui si aggiungono 2 cittadini spagnoli e un americano che vivono stabilmente in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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